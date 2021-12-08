“Нужно расмотреть варианты военной помощи”. Американский генерал о возможном вторжении РФ в Украину

“В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективны, потому что они не изменили поведения России, поведения [президента России Владимира] Путина настолько, насколько мы ожидали. Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства”, – заявил генерал.

Он добавил, что у США есть больше инструментов, чем экономические санкции.

“Если не сработают экономические санкции, то нужно расмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой потенциальной атаки или новой агрессии была потеря серьезных преимуществ”, – сказал Бридлав.

По его словам, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, а также с “умными” ракетами.

“Они уже показали себя эффективными в Донбассе. Поэтому ПВО будет очень важно. И повышение этих возможностей украинских вооруженных сил очень важно”, – подчеркнул генерал.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”. Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

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