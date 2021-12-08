Онлайн казино Cat: что необходимо знать, прежде чем начать играть?

08.12.2021, 14:52, Детали

Теги: Интернет, Развлечения, Технологии

Бренд появился совсем недавно – в 2021 году. Онлайн казино Cat работает по лицензии Кюрасао, постепенно развивается. Наличие разрешения гарантирует защиту аккаунтов пользователей от взлома, а также обеспечивает защиту финансовых транзакций и обеспечивает своевременные выплаты при соблюдении правил.

Оператор сотрудничает с мировыми провайдерами Pragmatic Play, Microgaming, NetEnt, Belatra, Quickspin, Yggdrasil Gaming, Amatic, Betsoft, EGT, Evolution Gaming, iSoftBet, Play’n Go и многими другими. Клиенты заведения, ставшие постоянными, отмечают высокое качество обслуживания и лояльность оператора.

На сайте зарегистрированным пользователям доступна большая коллекция тайтлов на реальные деньги. Все автоматы сертифицированы и регулярно проходят аудит от независимых лабораторий. Это обеспечивает исправность генератора случайных чисел, а значит – честность игры. Данная статья подготовлена при поддержке портала kazinohi и раздела про казино Кэт kazinohi.com/obzor-casino-cat/ .

Создание профиля в клубе

Чтобы получить доступ ко всем преимуществам, функционалу портала и начать играть на деньги, нужно зарегистрироваться и авторизоваться. Непосредственно перед процедурой, клиенту предлагается принять или отказаться от приветственного вознаграждения. Далее потребуется заполнить регистрационную анкету, указав в полях ФИО, адрес электронной почты, страну проживания и прочие персональные данные. Там же можно выбрать и валюту будущего депозитного счета.

После создания профиля, пользователь автоматически окажется на сайте, где будет можно сразу пополнять счет, получать бонусы, участвовать в турнирах и крутить слоты.

Для вывода средств на сайте доступно большинство популярных платежных систем. Однако стоит помнить, что без идентификации личности, снять более 200 евро не получится. Поэтому опытные игроки рекомендуют сразу после регистрации верифицировать аккаунт. Для этого нужно предоставить администрации копии паспорта или водительского удостоверения.

Бонусная политика

Как таковых, бонусных предложений в казино всего несколько:

За первые пять пополнений депозита минимум на 1800 рублей. Размер вознаграждения зависит от внесенной суммы и варьируется от 25% до 100%. После первого пополнения клиент получает 150 бесплатных спинов для слота Book of Sun: Choice. Фриспины начисляются частями – по 30 штук в течение пяти суток.

Весь приветственный пакет доступен в течение семи дней после регистрации. Для вывода выигрыша, их необходимо отыграть с вейджером х35. Регулярных акций и спецпредложений клуб пока не предлагает. Но учитывая, что заведение активно развивается, вероятно, скоро они будут доступны.