 

Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих

08.12.2021, 14:40, Разное
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В прошлом году Алиса Фрейндлих заставила общественность не на шутку переволноваться. В конце декабря 2020 года звезду госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга. Практически два месяца актриса провела в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что поражение легких Алисы Бруновны достигло практически 80 процентов.

Новый год актриса встретила в больнице, где так же находились ее
дочь Варвара и внучка Анна – наследниц звезды тоже госпитализировали. Болезнь протекала тяжело, однако Фрейндлих старалась держаться молодцом и даже умудрилась поинтересоваться у врачей, можно ли ей где-нибудь покурить. Артистка рассказывала, что она курит по пачке сигарет уже больше полувека: все началось в 35 лет, когда она потеряла маму. Несмотря на пессимистичные прогнозы и ослабленные легкие, артистка пошла на поправку и вышла из больницы в середине февраля этого года.

Снова приступить к работе в Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова Алиса Бруновна смогла только через несколько месяцев после выписки. В конце мая актриса сыграла в постановке “Волнение” и сорвала бурю аплодисментов. Уже осенью отдохнувшая и полностью восстановившаяся после тяжелой болезни звезда полностью вернулась к работе. Кроме того, артистка появилась на снимке в “Инстаграм” актера Вячеслава Манучарова и получила шквал комплиментов и добрых слов поддержки.

К 87 годам Фрейндлих так и не встретила спутника жизни, с которым было бы в радость состариться. С третьим супругом звезда развелась еще в 1990 году. Долгие годы рядом с артисткой нет мужчины, зато есть любимая семья.

Свою единственную наследницу Варвару Алиса Бруновна родила от второго мужа – театрального режиссера Игоря Владимирова. Сейчас дочери Фрейндлих уже 53 года. Женщина играет в БДТ вместе со знаменитой мамой, снимается в кино и работает генеральным директором в серьезной компании. Кроме того, Варвара подарила родительнице двоих внуков: Никиту и Анну.

В 2009 Варвара и ее дети потеряла главу семьи. Поэтому немалую роль в их воспитании с тех пор сыграла прославленная бабушка, которая всегда помогала овдовевшей дочери. Внуки звезды получили продюсерское образование. Никита уже успел проявить себя в профессии, а Анна осчастливила любимую бабушку правнучкой.



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