 

Украина создала новый госорган для решения конфликта в Донбассе

08.12.2021, 14:40, Разное
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили накануне конфликт на юго-востоке Украины. Стороны пришли к выводу, что дипломатия остается самым лучшим методом прекращения конфликта в Донбассе и урегулирования претензий.

Тем временем ситуация в Донбассе продолжает накаляться. ОБСЕ на днях зафиксировала переброску Украиной 30 танков и 17 самоходных гаубиц в зону конфликта.

Киев при этом продолжает создавать видимость решения проблемы. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Украина осуществила решение СНБО от 2 июня 2021 года и создал новый госорган для решения конфликта в Донбассе. Проект презентовало “Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины”.

По словам вице-премьера, у нового госоргана есть две главные задачи: документирование нарушений прав “вследствие российской агрессии” и диалог, а также мониторинг ситуации в Донбассе.

Верещук добавила, что новый госорган будет “готовить и использовать специалистов в преодолении конфликтов и медиации” внутри Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет прекратить войну в Донбассе без переговоров и достижения консенсуса с Россией.



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