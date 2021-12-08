Гроб Рудинштейна утопал в цветах на церемонии прощания

Гроб известного российского продюсера Марка Рудинштейна утопал в цветах на траурной церемонии. Гражданская панихида прошла сегодня в столичном Доме кино.

Поклонники и коллеги по цеху не переставали нести цветы к гробу Марка Рудинштейна. Он был установлен на лестнице в холле. Рядом с ним поставили стулья, где разместились родные и близкие основателя «Кинотавра». Вдова успешного продюсера без остановки плакала на протяжении всей траурной церемонии. В последний путь знаменитость проводили громкими аплодисментами.



Изображение взято с: YouTube

Рудинштейна экстренно госпитализировали в середине ноября из-за проблем с сердцем. Врачи изо всех сил пытались сохранить ему жизнь, но у них не получилось это сделать. После внеплановой операции Рудинштейн впал в кому, его на какое-то время подключили к аппарату ИВЛ. 5 декабря продюсера не стало, ему было 75 лет, пишет портал «Политэксперт».