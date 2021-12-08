 

Послы стран ЕС одобрили введение санкций против ЧВК «Вагнер»

08.12.2021, 14:17, Новости дня
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Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщили СМИ.

«На заседании в среду утром послы одобрили введение санкций против группы «Вагнер». Как ожидается, Совет ЕС утвердит это решение на встрече глав МИД 13 декабря», – сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Также источник добавил, что главы государств и правительств Евросоюза примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России.

«Будет затронут вопрос реализации Минских соглашений, в контексте которого лидеры, как ожидается, дадут зеленый сигнал продлению экономических санкций на шесть месяцев, так как прогресса, как вы понимаете, мы не видим. Скорее наоборот, ситуация накаляется», – рассказал он.  

В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.



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