Послы стран ЕС одобрили введение санкций против ЧВК «Вагнер»

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщили СМИ.

«На заседании в среду утром послы одобрили введение санкций против группы «Вагнер». Как ожидается, Совет ЕС утвердит это решение на встрече глав МИД 13 декабря», – сообщил ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

Также источник добавил, что главы государств и правительств Евросоюза примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России.

«Будет затронут вопрос реализации Минских соглашений, в контексте которого лидеры, как ожидается, дадут зеленый сигнал продлению экономических санкций на шесть месяцев, так как прогресса, как вы понимаете, мы не видим. Скорее наоборот, ситуация накаляется», – рассказал он.

В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.