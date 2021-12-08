 

В МИД выразили надежду на завершение сертификации «Северного потока – 2» весной

08.12.2021, 14:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва рассчитывает, что сертификация «Северного потока – 2» завершится весной, как и было запланировано, сообщил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД Олег Красницкий.

«По «Северному потоку – 2» ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию», – передает его слова РИА «Новости».

При этом он отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

Между тем в Германии заявили, что все попытки торпедировать проект «Северный поток – 2» осуществляются извне, а не из Берлина. Об этом высказался бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Эн-тэ-фау, передает ТАСС.

По его словам, «Северный поток – 2» – это уже «согласованный проект» и «он должен быть завершен до конца».

Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации. Однако представитель минэкономики Германии Нина-Мари Гюттлер заявила, что газопровод нельзя принять в эксплуатацию до завершения сертификации.

В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Россия приняла решение разорвать налоговое соглашение с Нидерландами

09.01 / Крупнейшие города Пакистана остались без света

26.11 / Замглавы ОПУ Тимошенко: Ни для кого не секрет, что депутатам предлагают деньги

09.09 / Для строительства лунной базы американцы создают целый рой роботов

18.11 / В Соединенных Штатах завили об окончании первого этапа испытаний «самолета-пули»

11.04 / В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

27.04 / “Думаю, скоро все узнаем”. Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите Блинкена в Украину

13.01 / К Олимпиаде-2024 на Елисейских полях появится «необыкновенный сад»

27.09 / Политолог: Москву устроят оба основных варианта правящей коалиции в Германии

06.08 / Александр Краутер: «Распространяя дезинформацию, Россия ведет политическую войну»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика