 

Мнение: Байден повелся на фейк?

08.12.2021, 14:16, Разное
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Дело было в СССР, после войны, когда в дефиците было всё и вся.

В одной глухой деревне жил мужик-балагур, который однажды вернувшись из леса, пошутил, мол, в соседнее село в деревенский магазин дефицит завезли.

Все земляки мужика-багагура, побросав дела, ломанулись в соседнее село.

Провожая взглядом земляков, мужик, пошутивший о дефиците, завезенном в соседнее село, задумался:

– Может, и вправду завезли?

И тоже побежал… за дефицитом.

Это печально-грустная байка вспомнилась, когда читал новости про завершившиеся переговоры Путина и Байдена. О предстоящем нападении России на Украину.

История про то, что Россия готовит армию для вторжения на Украину, по-моему, очень похожа на «информацию» о том, что в соседнее село завезли дефицит. В байку о завозе дефицита поверил даже автор фейка. В «информацию» о том, что в начале 2022 года Россия нападет на Россию, похоже, поверил и Байден. Что называется, повелся на фейк Байден …

И сегодня сложилась такая ситуация, что авторы фейка будут потирать руки при любом раскладе. Если Россия нападет на Украину, они будут говорить, что «мы предупреждали». Если не нападет, то можно будет говорить, что «благодаря титаническим усилиям мировой общественности, удалось предотвратить вторжение…».

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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