Fox – «Как будто на другой планете живёт» — конгрессмена США раскритиковали за отрицание факта массовых грабежей в стране

Член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортес заявила, что заявления о массовых грабежах с разбиванием витрин необоснованны. «По-моему, она живёт на какой-то другой планете!» — прокомментировал экс-депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк, демократ Дов Хайкинд. Он подчеркнул, что у нынешней волны преступности есть реальные жертвы. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась обвинить в разграблении магазинов коронавирус.

Большое спасибо. Продолжим наше обсуждение с Довом Хайкиндом, бывшим депутатом Ассамблеи штата Нью-Йорк, основателем организации «Американцы против антисемитизма». Дов, вы только что слышали высказывание Александрии Окасио-Кортес и незамедлительно последовавший ответ Walgreens: она не знает, о чём говорит. Мы видели статистику, мы постоянно демонстрировали её в эфире, мы говорили с представителями правоохранительных органов и с окружными прокурорами. Она что, просто не в курсе происходящего? Или она просто не считает это преступлением? И в том, и в другом случае она не права.

ДОВ ХАЙКИНД, бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк: Александрия Окасио-Кортес вышла за все рамки! По-моему, она живёт на какой-то другой планете! Факты не имеют значения, она не хочет, чтобы факты её смущали. Она заинтересована только в том, чтобы лишить полицию финансирования, закрыть тюрьмы, лишить их финансирования… Мне кажется, пора лишить финансирования Александрию Окасио-Кортес! Она представляет угрозу! Я действительно считаю, что она представляет угрозу!

У преступлений, которые сейчас совершаются, есть настоящие жертвы. Реформа системы освобождения под залог, которую она поддерживает… Когда преступники выходят на свободу раньше, чем полицейские успевают заполнить бумаги… Это нелепо! И это приводит к новым жертвам! Это действительно не вмещается ни в какие рамки!

И я думаю, Александрия Окасио-Кортес… Знаете, республиканцы высказываются на этот счёт, а где же представители моей Демократической партии? Они что, слепые? Может быть, Александрия Окасио-Кортес слепая, она явно не видит, что происходит. Но где же другие представители Демократической партии, которые должны встать на защиту невинных жертв преступников в этой стране?

Да, и она отрицает не только грабежи с разбиванием витрин. В прошлом вы говорили, что она никогда не высказывается о росте числа антисемитских преступлений.

ДОВ ХАЙКИНД: Совершенно верно. Где она, когда она так нужна? Она выбирает, на какую тему ей высказываться. И это прискорбная характеристика для Александрии Окасио-Кортес. Знаете, ведь для многих она большая героиня. Но для среднестатистического американца она — бедствие, потому что её политика, и то, за что она выступает, и тот факт, что многие демократы боятся её и радикальных левых в Демократической партии… Когда хорошие люди молчат, я сейчас говорю о демократах, тогда у нас настоящие проблемы. Что мы сейчас и имеем.

Почему только республиканцы? Где же демократы? Где умеренные демократы, которые видят по телевидению, что происходит в стране? Эта распоясавшаяся преступность в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах по всей Америке! По всей Америке есть жертвы! Но Александрии Окасио-Кортес нет дела до жертв! Она заботится о преступнике!



Хм… Я хочу попросить вас прокомментировать другую тему, связанную с этой. Вот Джен Псаки заявляет, что во всплеске преступности виноват COVID. Послушаем.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News при Белом доме: Итак, когда огромное количество преступников организованно идёт разграблять магазин, CVS, Nordstrom, The Home Depot, опустошать полки дочиста… Вы думаете, это из-за пандемии?



ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Я думаю, во многих районах коренная причина — это пандемия. Да.



Это странно, потому что, кажется, мы не видели подобных всплесков в таких штатах, как Флорида или Техас, где губернаторы не демократы. Что скажете вы?

ДОВ ХАЙКИНД: Эта администрация вышла за все рамки! Эта администрация… Знаете, у них во всём виноват Трамп, виновата пандемия… Почему бы им не посмотреть в долбаное зеркало? Это они в ответе!

Что должно измениться, Дов? Что должно измениться?



ДОВ ХАЙКИНД: Что должно измениться? В 2022 году на выборах должны победить республиканцы! Они должны получить контроль над палатой представителей и сенатом. Это печальная реальность. Нет ничего… Послушайте, президент Байден буквально спит! Он спит, даже когда бодрствует! Когда я смотрю на него… Я подавлен. Мне грустно видеть слабость нашего президента. Его никто не принимает всерьёз, не считая самых упёртых демократов. Мы живём в печальной реальности. То, что на самом деле происходит… Администрация Байдена пропала без вести. Просто-напросто.

Большое спасибо, Дов! На этом нам придётся прерваться. Но вы сегодня были явно беспощадны.

ДОВ ХАЙКИНД: Спасибо, что пригласили.

Спасибо, что уделили нам время, сэр. Спасибо.

ДОВ ХАЙКИНД: Вам большое спасибо.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.



