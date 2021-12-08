“Фу!”, “С ума сойти”. Дорофеева и Dantes сняли совместный ролик с высунутыми языками

Дорофеева сняла ролик вместе с мужем, музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Она примерила головной убор с рогами, как у героини фильма “Малефисента”, а Дантес предстал с макияжем, как у фронтмена итальянской группы Måneskin Дамиано Давида.

Супруги посмотрели друг на друга и одновременно показали языки.

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Публикация от DOROFEEVA * FAN * (@nadya.do.do)

“Фу! Б-е-е-е”, – отреагировал подписчик angrey_event.

“С ума сойти”, – написал artur_rw.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Замуж за Дантеса Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.

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