 

“Ferrari – швейцарская, эвакуатор – украинский”. В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар

08.12.2021, 14:06, Новости дня
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На фото видно, что автомобиль имеет швейцарские номера.

“Ferrari – швейцарская. Эвакуатор – украинский!” – прокомментировал сообщение Усов. Других деталей эвакуации он не сообщил.

Суперкар уже не первый раз забирают на штрафплощадку, пишет “Главком”.

Пользователи соцсетей делятся фото, на котором зафиксировано, как этот же автомобиль раньше уже забирал эвакуатор.

Контекст:

В Киеве стабильно растут поступления от оплаты за парковку, сообщают на официальном портале Киева. В ноябре водители столицы заплатили за парковку 2,6 млн грн. Это на 50% больше, чем в августе, на 19% больше, чем в сентябре, и на 15% больше, чем в октябре. Из этих средств 2,4 млн грн было уплачено за парковку в центре города. Увеличилась также  за месяц общая сумма штрафов. В ноябре киевляне заплатили их на 5,8 млн грн, это на 1,2 млн грн больше октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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