 

Марихуана может испортить сон

08.12.2021, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Исследование, опубликованное в журнале BMJ, показало: взрослые, которые употребляют травку более двадцати дней в течение последнего месяца, на 64% чаще спят менее шести часов в сутки и на 76% чаще спят дольше девяти часов. 

При этом потребление марихуаны менее 20 дней в течение последнего месяца не создавало проблем со сном, но люди на 47% были более склонны спать по девять и более часов в сутки. 

В чем проблема, если человек спит больше или меньше нормы 

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний считает 7-8 часов в сутки оптимальной продолжительностью сна для взрослых. А крупные популяционные исследования показывают, что как короткий, так и слишком продолжительный сон связаны с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, а также с прогрессированием атеросклероза, диабета, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие более чем 20 тысяч взрослых в возрасте от 20 до 59 лет. Данные были собраны Национальным центром статистики здравоохранения (NCHS) для оценки состояния здоровья и питания взрослых и детей в Соединенных Штатах. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / Достоевское

09.03 / Кейт Миддлтон пообщалась со спортсменкой по видеосвязи после выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл

16.09 / «Не навреди»: 10 самых опасных ошибок при оказании первой помощи

15.02 / Рибоциклиб дает молодым пациенткам с метастатическим РМЖ шанс на более долгую жизнь

05.08 / Театральные буфеты перестанут обслуживать иноагентов

12.05 / Мнение: Обострение

24.02 / Мнение: Оскорбление чувств верующих в НАТО

28.10 / Предложение получила давно, но под венец так и не пошла: почему старшая дочь Евгения Сидихина отказывается выйти замуж

02.12 / Мнение: О случайно раскрытом заказчике Навального

09.07 / Как Новгородская область встретила ослабление карантина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика