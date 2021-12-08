 

Володин пригласил спикера Нацсобрания ЦАР на форум “Развитие парламентаризма”

08.12.2021, 13:58, Разное
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Володин заявил, что президенты России и ЦАР постоянно ведут диалог – так же следует поступать парламентариям. “Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств”, – сказал председатель ГД.

Спикер напомнил, что в сентябре 2022 года пройдет третий международный форум “Развитие парламентаризма”. Запланирована конференция “Россия-Африка”. Володин пригласил главу Нацсобрания ЦАР принять участие в мероприятии.

Межпарламентский диалог – один из приоритетов в работе Госдумы, подчеркнул спикер. Он предложил коллеге подумать о новых форматах взаимодействия законодательных органов двух стран.

Володин указал на необходимость сотрудничества ЦАР с российским деловым сообществом. Также он заявил о важности изучения русского языка в республике.

Председатель Нацсобрания ЦАР выступил за развитие отношений с Россией в разных сферах и отметил роль нашей страны и ее президента в стабилизации ситуации в республике. “Только РФ и Президент России Владимир Путин выслушали ЦАР в тяжелые для страны моменты”, – сказал он.

Международное сотрудничество является одним из приоритетов Госдумы седьмого и восьмого созывов. Большое внимание российские парламентарии уделяют диалогу с коллегами из стран Африки.

В ноябре Вячеслав Володин встретился с главой сената Египта Абдельвахабом Абдерразеком. Они обсудили межпарламентское сотрудничество и взаимодействие двух стран в гуманитарной и социальной сферах.



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