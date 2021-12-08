Блин печется для обоих

Гражданке РФ Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение. Теперь она находится под домашним арестом в квартире родителей, а Роман Протасевич остается в загородном доме.

Окончательное обвинение Софье Сапеге выглядит, на первый взгляд, даже меньшим злом по сравнению с первоначальным: сначала, после посадки рейса Ryanair Афины–Вильнюс в Минске и ареста вместе с Романом Протасевичем, она была подозреваемой по статье 293 УК Беларуси (организация массовых беспорядков), и ей по этой статье грозило от 5 до 15 лет лишения свободы. Теперь ее обвиняют по части 3 статьи 130 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Часть 3 — это действия, направленные на разжигание вражды или розни, совершенные группой лиц. Санкция — от 5 до 12 лет лишения свободы. То есть формально максимальное наказание даже меньше, чем сначала.

Но все прекрасно понимают, что де-факто вина Софьи лишь в том, что она находилась в том самолете вместе с Романом Протасевичем.

Сразу после ареста пропагандистские телеграм-каналы распространили видео, на котором Софья Сапега признается, что была редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков. Роман Протасевич появился в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» и сказал, что сотрудничает со следствием.

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Потом следственный комитет сообщил, что оба задержанных — Протасевич и Сапега — пошли на сотрудничество со следствием и сейчас дают признательные показания. Потом было много разнообразных государственных эфиров на разных каналах с участием Романа Протасевича. Все они выходили строго в прайм-тайм, без всяких ограничений по хронометражу, со сдвиганием из сетки привычных сериалов и развлекательных программ. Роман вдохновенно рассказывал истории из жизни уехавших за границу оппозиционеров — у кого какие зарплаты, кто за сколько снимает квартиру, кому польские или литовские власти дали бесплатный офис — в общем, действительно на редкость усердно сотрудничал. И в июне обоих задержанных перевели под домашний арест.

Сначала в социальных сетях появились фотографии Софьи и Романа, гуляющих по парку Горького в Минске. Потом — дающих интервью журналистам с телекамерой. Тогда же стало известно, что оба подследственных уже не в СИЗО, а в загородном коттедже, и что Софья уже встречалась с родителями в ресторане.

Кадры, на которых Роман Протасевич и София Сапега якобы дают интервью на улице

Роман продолжал давать интервью, СК объяснял домашний арест и свободное общение Протасевича с журналистами (правда, только государственными — и белорусскими, и российскими) тем, что Роман и Софья заключили досудебное соглашение со следствием, поэтому нет необходимости держать их в СИЗО.

Софья Сапега, в отличие от Романа Протасевича, появилась в белорусском телеэфире лишь один раз — в августе, в программе «Это другое».

Заявила, что белорусские спецслужбы ни в чем не виноваты, за Протасевичем никто не следил, а сдали Романа люди из его же окружения.

Точнее — сотрудники телеграм-канала NEXTA.

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Роман же анонсировал создание собственного телеграм-канала, который заменит все разгромленные медиа и будет отличаться отсутствием пропаганды. Канал был создан в августе, последний пост — от 9 сентября. На слоган «авторский канал Романа Протасевича» почему-то подписчики не повалили гурьбой: их набралось едва ли пять тысяч. Вероятно, им не слишком интересно было читать невнятные посты из серии «я над схваткой». Вот цитата: «Успешность попытки мобилизации протестного потенциала остается под значительным вопросом. Особенно с учетом того, что ничего нового предложить оппозиция едва ли сможет». Скучно. А читать телеграм-каналы пока еще никто заставить не может, даже белорусские силовики.

Фото: EPA-EFE

На днях Русская служба Би-би-си со ссылкой на свои источники сообщила, что Сапега с 20 октября находится не в одном доме с Протасевичем, а в квартире родителей в Лиде Гродненской области. Вопрос о ее экстрадиции в Россию остается открытым. Но, по словам адвоката Антона Гашинского, об экстрадиции можно будет говорить только после приговора. Тогда же можно будет обращаться к Лукашенко с прошением о помиловании. А в том, что приговор все-таки будет, и никак не оправдательный, не сомневается никто.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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