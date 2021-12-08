 

Эксперт Ратникова считает “Омикрон”-штамм окончательной мутацией коронавируса

08.12.2021, 13:52, Разное
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«Омикрон-штамм» может стать последней мутацией коронавируса. Такого мнения придерживается эксперт Людмила Ратникова.
По словам завкафедры инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медуниверситета, COVID-19 после «Омикрона» перестанет мутировать. Есть очень большие шансы, что он станет обычным сезонным заболеваниям. Имеются научные данные, что вирус постепенно исчерпывает собственный потенциал. Он пока заразен, но у него наблюдается не очень высокая контагиозность. В то же время эпидемиологическая активность может уменьшиться. Возможно, штамм и вовсе перестанет мутировать. В скором времени симптомы будут похожи на обычную простуду. Пока люди чувствуют потерю аппетита, сильную слабость, у них наблюдается пониженная температура тела.

В целом эксперты считают, что не нужно бояться «Омикрон-штамма». От него по-прежнему защищает вакцинация. Также необходимо не забывать соблюдать все профилактические меры, в частности, носить маски, придерживаться социального дистанцирования, мыть руки или же обрабатывать их антисептиком.

Источник: www.mk.ru



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