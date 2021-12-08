Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности, по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.

Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».

Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита РФ – США не случилось.

Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.

Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.

Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.

Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.

Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.

Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если РФ «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.

New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.

Французская Libération полагает, что в ходе переговоров РФ одержала победу.

«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент РФ одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.

Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил РФ экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».

Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток 2», по которому газ может поставляться из РФ в Германию, минуя Украину.

Британское издания Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» РФ на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».

Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.