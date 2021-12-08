В Кремле сочли невозможным воссоздание СССР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд о желании Москвы воссоединить СССР.

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

По его словам, Нуланд знает, что на территории бывшего СССР существуют различные интеграционные процессы, такие как Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономических союз (ЕАЭС), Союзное государство РФ и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться», – добавил Песков.

Он подчеркнул, что причина, по которой они не являются реинкарнацией СССР, в том, что на пространстве бывшего Советского Союза давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства. «И на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», – сказал Песков.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.

Напомним, Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.