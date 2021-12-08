«Единая Россия» пообещала расширять грантовую поддержку для ученых

Партия «Единая Россия» намерена и дальше расширять все виды поддержки ученых, которые связаны с грантами, сообщила председатель комиссии генсовета партии «Единая Россия» по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Единая Россия» будет расширять все формы поддержки, связанные с грантовой поддержкой ученых, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых ученых», – сообщила она в ходе пресс-конференции на площадке проходящего в парке науки и искусства «Сириус» Конгресса молодых ученых, передает ТАСС.

Шмелева рассказала, что ЕР включила в проект бюджета конкретные инициативы, которые позволяют выполнить капитальный ремонт общежитий, а также заложила инициативы, связанные со строительством новых кампусов.

«От капитального ремонта и решения сегодняшних задач мы должны идти к созданию комплексных социальных, экономических, технологических сред. Это то, что мы делаем на федеральной территории. Для того, чтобы уровень жизни ученых, их уровень социального взаимодействия, качество жизни и качество исследований были созвучны друг другу. Соответственно мы создаем центры коллективного пользования, создаем условия для молодых коллективов, которые показывают высокие результаты», – добавила она.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в РФ и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов РФ – молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.