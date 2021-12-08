Чайки оказались умнее, чем о них думали ученые

Напрасно люди считают, что чайки – глупые птицы. Ученые провели ряд исследований и установили, что это совсем не так. А дурную славу стаи этих плиц обрели лишь потому, что они довольно-таки часто наносят вред людям. Например, воруют еду или какие-то блестящие вещи.

Однако чайки вовсе не глупее ворон или попугаев, говорят ученые. Они самостоятельно или в составе стаи вполне могут решать достаточно сложные задачи.

Во время экспериментов чайкам «предложено» было даже порешать некоторые головоломки. Например, потянуть за веревочку, чтобы получить кусочек колбасы. Птицы быстро смекали, что нужно делать и доставали лакомство, говорят ученые. Навряд ли на такое способны глупые представители животного мира.