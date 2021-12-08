В Австралии открыт новый метод производства аммиака

Австралийские ученые пытались создать новую технологию опреснения морской воды, а вместо этого случайно открыли еще один способ получения аммиака.

Отметим, что данное вещество рассматривается как одна из разновидностей экологически чистого топлива, использование которого поможет существенно сократить глобальные выбросы парниковых газов.

Новая методика хороша тем, что не требует больших энергетических затрат. Аммиак из морской воды получают при обычной температуре, а оборудование для этого необходимо весьма компактных размеров. Речь идет о том же самом электролизе, который необходим для выделения из воды водорода. Энергию же можно получать из возобновляемых источников, например, от волнения самой морской поверхности, ветра или солнца.