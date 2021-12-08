Назван еще один перспективный источник энергии на Луне

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08.12.2021, 13:40, Новости дня
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О возможности использовать кристаллы железного пирита как новый источник энергии заявили эстонские ученые, которые провели ряд исследований.

В частности, данный материал неплохо работает как поглотитель солнечной энергии. Панели из него можно создавать прямо на лунной поверхности, чтобы обеспечивать электричеством будущие стационарные объекты.

Самое главное, что на Луне много железного пирита, говорят специалисты. Кроме того, сама технология производства генерирующих панелей очень проста. Таким образом, отпадает необходимость доставлять панели с Земли на космических кораблях, что было бы очень дорогим удовольствием. Отметим, что колонизация Луны планируется с южного полюса, над которым никогда не заходит Солнце.



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