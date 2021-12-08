Соль не только для дезинфекции. Как очистить дом от дурного глаза

Соль издавна известна своими целебными свойствами. Но ее кристаллы не только обеспечивают организм необходимыми элементами. В народе практикуется очищение энергетики жилья от негатива. Вот что можно сделать для защиты семьи.

Заряжаем дом позитивом

Для устранения негативных эмоций хозяйки используют предельно простой, но довольно эффективный способ. Они добавляют соль в воду для мытья полов. Тогда поверхности лучше очистятся, а из дома уйдет негативная энергетика, которую может принести «дурной глаз».

Особенно полезно делать эту процедуру в домах, где часто болеют дети, когда атакует бессонница, плохо растут комнатные цветы. Обязательно сделайте это, если в семье случилась невосполнимая потеря одного из родных или когда ощущается присутствие порчи и сглаза, когда одна за другой возникают материальные проблемы, а особенно если стали обнаруживать дома незнакомые вещи.

Особенности способа

Максимальная результативность уборки достигается в период убывающей Луны. Ее надо делать при открытых окнах. Количество соли составляет 30 г на ведро воды. Помимо пола, таким составом можно обработать все поверхности.

А еще важно во время уборки настраиваться на позитив, чтобы наполнять энергетику дома положительными мыслями. И верить, что задуманное обязательно осуществится.