 

Соль не только для дезинфекции. Как очистить дом от дурного глаза

08.12.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соль издавна известна своими целебными свойствами. Но ее кристаллы не только обеспечивают организм необходимыми элементами. В народе практикуется очищение энергетики жилья от негатива. Вот что можно сделать для защиты семьи.

Заряжаем дом позитивом

Для устранения негативных эмоций хозяйки используют предельно простой, но довольно эффективный способ. Они добавляют соль в воду для мытья полов. Тогда поверхности лучше очистятся, а из дома уйдет негативная энергетика, которую может принести «дурной глаз».

Особенно полезно делать эту процедуру в домах, где часто болеют дети, когда атакует бессонница, плохо растут комнатные цветы. Обязательно сделайте это, если в семье случилась невосполнимая потеря одного из родных или когда ощущается присутствие порчи и сглаза, когда одна за другой возникают материальные проблемы, а особенно если стали обнаруживать дома незнакомые вещи.

Особенности способа

Максимальная результативность уборки достигается в период убывающей Луны. Ее надо делать при открытых окнах. Количество соли составляет 30 г на ведро воды. Помимо пола, таким составом можно обработать все поверхности.

А еще важно во время уборки настраиваться на позитив, чтобы наполнять энергетику дома положительными мыслями. И верить, что задуманное обязательно осуществится.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Запускайте свою ракету прямо сейчас

15.02 / Сексуальное насилие в Ватикане

30.08 / «Полюби меня, Путин» – Личное мнение

15.09 / В ОП РФ считают, что на Певчих завязана вся история с отравлением Навального

08.04 / Володин: ситуация с Zoom в России подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере IT

26.08 / Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть

24.04 / Мнение: Иностранные агенты

02.11 / Ученые: Мутировавший SARS-CoV-2 гораздо легче передается от человека к человеку

31.12 / Роскомнадзор потребовал от Pornhub восстановить удаленные аккаунты россиян

15.09 / Макрон лично сообщил Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика