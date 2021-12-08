“Попиарились и разбежались”. Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно

“Есть ли проект, за который вам стыдно?” – спросила у хореографа журналистка. В ответ Чмерковский заявил, что таким проектом является шоу “Холостяк”, в котором он снимался 10 лет назад.

“На счет “Холостяка” – я не думаю, что это был правильный для меня на тот момент проект. Я не о популярности, а том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей – это правильно. Обычно это так – телевизионный роман, попиарились и потом разбежались”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок/ YouTube

Контекст:

В 2011 году Чмерковский стал главным героем первого сезона шоу “Холостяк” на СТБ. В финале шоу он сделал выбор в пользу Александры Шульгиной, но после проекта пара рассталась.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Осенью 2021 года Чмерковский впервые стал судьей украинских “Танцев со звездами”.

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