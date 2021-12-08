Верховный суд отменил приговор неонацистам Тихонову и Хасис

Они в 2009 году убили журналистку «Новой» Бабурову и адвоката Маркелова.

Верховный суд РФ отправил на рассмотрение в кассационную инстанцию дело бывших членов неонацистской экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

«Избрать осужденным меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта», — зачитал президиум суда. Как пояснил «Новой» адвокат семьи Анастасии Бабуровой Петр Заикин, речи о новом повторном процессе в ближайшее время пока не идет.

Заседание президиума ВС заняло полчаса. Часть заседания, на котором выступали участники процесса, для журналистов была закрыта, хотя грифа секретности в деле нет.

«К сожалению, подобный исход прогнозировался. У суда очень маленький диапазон в таких ситуациях для принятия решений, и другого варианта для себя состав очевидно не усмотрел. Коллегия присяжных повторно собираться не будет. Вернули на кассационный суд, во всяком случае так огласили. Не все аргументы наших оппонентов были приняты во внимание», — сказал «Новой» адвокат потерпевших Петр Заикин.

Заседание ВС. Фото: Вера Челищева / «Новая газета»

Основанием, по которым собирался президиум Верховного суда, стало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в феврале 2021 года признал процесс над неонацистами подлежащим пересмотру. Тихонов, получивший пожизненный срок, и Хасис, приговоренная к 18 годам лишения свободы, подали жалобу в ЕСПЧ на нарушение статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд. Они обратили внимание присяжных на интервью одной из бывших членов коллегии Анны Добрачевой, которая взяла самоотвод и отказалась участвовать в слушаниях.

Добрачева утверждала, что в коллегию были внедрены люди, оказывавшие давление на остальных присяжных. Как следовало из жалобы Тихонова и Хасис, был нарушен принцип, согласно которому присяжные не должны рассматривать никакие доказательства, доводы и сведения об обвиняемых, кроме тех, о которых узнали в зале суда.

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Российское правительство возражало на доводы жалобы Тихонова и Хасис, отмечая, что выступление Добрачевой было провокацией стороны защиты. На это, по мнению правительства РФ, указывало то, что Добрачева дала интервью журналисту Евгению Левковичу, который давал на том же процессе показания в качестве свидетеля защиты подсудимых и писал статьи в их пользу.

Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что российский суд не рассмотрел заявления Добрачевой достаточно внимательно и не принял мер, чтобы проверить изложенные факты. В итоге ЕСПЧ счел, что само по себе установление европейским судом нарушений является достаточной компенсацией морального вреда, понесенного заявителями Хасис и Тихоновым, и не присудил осужденным денег (они требовали по €1 млн каждый).

После решения ЕСПЧ Верховный суд по представлению председателя Вячеслава Лебедева возобновил производство по уголовному делу Тихонова и Хасис из-за новых обстоятельств.

Адвокат Станислав Маркелов и внештатный корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы на улице Пречистенке. Они шли после пресс-конференции, посвященной судьбе одного из антифашистов. Меньше чем за год следствие установило исполнителей убийства. Тихонов, по версии следствия, стрелял, а Хасис выполнила функцию наводчицы.

Тихонов и Хасис первоначально отрицали свою причастность к убийству. Вердикт присяжных в отношении них был вынесен в мае 2011 года. Тихонов уже после приговора признался в двойном убийстве, и сказал, что планировал убить только Маркелова за его участие в антифашистском движении. В Бабурову, по его словам, он выстрелил как в очевидца преступления, опасаясь, что девушка сможет его опознать.

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

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