Басков раскрыл секрет похудения до 76 килограммов

Певец Николай Басков рассказал, как ему удалось похудеть до 76-ти килограммов. Он удивил всех своим внешним видом на фестивале «Песня года».

В этом году фестиваль отмечает 50-летие. В связи с этим продюсер Игорь Крутой решил разбить выступления артистов на два дня. На привычной «Песне года» выступали уже знакомые всем певцы. На второй день на сцену вышла популярные блогеры. Многих приятно удивил внешний вид Николая Баскова. За последнее время он сбросил значительное число килограммов.

Николай Басков доволен результатом. Он придерживался правил интервального голодания. С одной стороны, такой режим питания считается легким, а с другой – тяжелым. Артист также не пренебрегал спортом, но уверен, что многое зависит от еды. Басков завтракал после пробуждения, а потом не употреблял пищу в течение восьми часов. В целом артист не голодает, на праздниках он может позволить съесть себе сладкое.

Источник: www.kp.ru