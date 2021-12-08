В Госдуме опровергли личную заинтересованность Поповой в производстве вакцин

Чиновники, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова не имеют личной заинтересованности в распространении вакцин от коронавируса, сообщил первый зампредседателя Госдумы Жуков (ЕР).

«Глава Роспотребнадзора Попова не имеет личной заинтересованности в распространении вакцин», – заявил он на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте ГД. Жуков подчеркнул, что конфликта интересов не имеется.

Накануне член фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил провести расследование, поскольку он считает, что некоторые чиновники получают выгоду от производства вакцин.

«Целый ряд СМИ распространили информацию о конфликте интересов чиновников, которые стали сообладателями патента на вакцины, и они же дают разрешение на их применение. А у других чиновников родственники производят вакцину», – сообщил депутат.

Кроме того, в ГНЦ ВБ «Вектор» заявили, что разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за ее создание.

«Авторское вознаграждение может выплачиваться при наличии договора между работодателем и разработчиком. В случае с вакциной «ЭпиВакКорона» договоры между работодателем и разработчиками о выплате авторского вознаграждения не заключались, разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за разработку», – передает сообщение центра РИА «Новости».

В «Векторе добавили, что авторское вознаграждение не выплачивается, если препарат не используется для коммерческой реализации, а вакцина «ЭпиВакКорона» выпускается только в рамках госзаказа. Поэтому разработчики не получают авторского вознаграждения за использование препарата.

«В патенте указываются все разработчики препарата, это 12 человек, в том числе и руководитель Роспотребнадзора. Она как доктор медицинских наук участвовала в разработке по теме применения вакцины в популяции», – пояснили в центре.

Уточняется также, что Роспотребнадзор не дает разрешений на применение вакцин, этим занимается Росздравнадзор.

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