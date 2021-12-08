Искусственный интеллект займется поиском новых катализаторов

Настоящий прорыв в дальнейшем развитии химии может обеспечить разработка ученых из университета в Аахене. Специалисты данного учреждения создали искусственный интеллект с функцией машинного обеспечения, основной задачей которого является поиск новых катализаторов для обеспечения и ускорения различных химических процессов.

В электронную машину собираются внести всю известную информацию об уже открытых катализаторах и их воздействии во время химических реакций. ИИ займется поиском закономерностей, которые могут привести к неожиданным выводам, говорят эксперты.

Современная индустрия постоянно нуждается в новых материалах и химических соединениях. Однако лабораторные исследования, проводимые «вручную», занимают слишком много времени, что само по себе уже начало сдерживать технических прогресс.