 

Искусственный интеллект займется поиском новых катализаторов

08.12.2021, 12:56, Новости дня
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Настоящий прорыв в дальнейшем развитии химии может обеспечить разработка ученых из университета в Аахене. Специалисты данного учреждения создали искусственный интеллект с функцией машинного обеспечения, основной задачей которого является поиск новых катализаторов для обеспечения и ускорения различных химических процессов.

В электронную машину собираются внести всю известную информацию об уже открытых катализаторах и их воздействии во время химических реакций. ИИ займется поиском закономерностей, которые могут привести к неожиданным выводам, говорят эксперты.

Современная индустрия постоянно нуждается в новых материалах и химических соединениях. Однако лабораторные исследования, проводимые «вручную», занимают слишком много времени, что само по себе уже начало сдерживать технических прогресс.



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