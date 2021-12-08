Американские ученые обнаружили связь между типом личности и финансовыми успехами человека

Ученые из американского университета в штате Джорджия провели ряд исследований и экспериментов в обширной фокус-группе из 395 человек. Их задачей было установить связь между типом личности человека и его финансовой успешности.

Также ученые попытались определить, насколько большую роль личностные характеристики играют в этом деле по сравнению с другими немаловажными факторами.

Оказалось, что личностные характеристики действительно более важны, чем приобретенный жизненный или профессиональный опыт, а также наличие и отсутствие грамотных рекомендаций или наставлений. Так называемый устойчивый тип личности оказался более клонен к финансовому успеху. И наоборот, люди, которых легко контролировать, не могли его добиться.