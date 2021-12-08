Фанаты шахмат устроили массовую драку после поражения Яна Непомнящего

Болельщики Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена устроили массовую драку после поражения российского гроссмейстера в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Конфликт между фанатами начался на улицах Дубая, где норвежские фанаты, празднуя победу своего соотечественника, скандировали оскорбительные кричалки в адрес Яна Непомнящего. Проходящие мимо российские болельщики встали на защиту имени отечественного шахматиста.

– У нас был четкий стратегический план: первыми занять центр улицы и провести форсированную атаку по флангам норвежцев. Мы выстроились в две шеренги по восемь человек и атаковали. Саня сразу же взял на себя девятерых норвежцев и начал бить их. Начался размен. Наши тем временем связали двоих оппонентов и атаковали третьего. Еще одного пырнули вилкой. А зевающего норвежца заблокировали и не дали вступить в драку. Оставшиеся не стали дожидаться, когда мы побьем их всех, а признали поражение и сдались, – рассказал один из российских болельщиков.

Прибывшие на место полицейские задержали 32 болельщиков, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

После инцидента Международная федерация шахмат выступила с заявлением о возможном введении FAN ID для посетителей шахматных турниров.

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