Скандалы: Следствие нашло Кулибабу

Бывшего экс-главу федерации вольной борьбы города Владимира проверят на причастность к убийству криминального авторитета Игоря Савина, которое было совершено почти 30 лет назад

Владимира Кулибабу задержали в его квартире 7 декабря 2021 года. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу пока задержание не комментирует и о причинах его не сообщает, но, по данным «Ъ», у следствия возникли вопросы к господину Кулибабе в связи с убийством криминального авторитета Игоря Савина по кличке Кувалда.

Игоря Савина застрелили 16 августа 1993 года около дома № 16 на улице Фрунзе в машине. Следствие предполагает, что убийство мог совершить Владимир Кулибаба якобы для того, чтобы доказать свою преданность криминальному авторитету Константину Яковлеву, более известному по кличке Костя Могила. В 1993 году, незадолго до своей гибели, Игорь Савин организовал нападение на офис Константина Яковлева, но тому удалось спастись. Убили Могилу через десять лет в Москве.

По неподтвержденным данным, основанием для предположения о причастности к убийству Владимира Кулибабы могли стать показания киллера Александра Дружинина, осужденного на 20 лет заключения за несколько убийств, в том числе — генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля.

По делу об этом убийстве Владимир Кулибаба тоже проходил обвиняемым.

Предпринимателя Вадима Чечеля застрелили 24 апреля 2008 года около дома №24 на Фурштадской улице, где он проживал со своей невестой, дочерью экс-президента Олимпийского комитета России, бывшего члена Совета федерации Леонида Тягачева. Владимир Кулибаба на тот момент был помощником господина Тягачева в Олимпийском комитете.

Сразу после убийства Дружинина задержали. Он заявил, что убийство бизнесмена ему якобы заказал депутат Госдумы от ЛДПР Денис Волчек, но эта версия не подтвердилась.

В 2009 году Дружинина признали виновным в убийстве Вадима Чечеля и других преступлениях и приговорили к 20 годам лишения свободы. В 2010 году он изменил показания и заявил, что убийство Вадима Чечеля заказал Владимир Кулибаба. Господина Кулибабу задержали. В 2011 году расследование уголовного дела об убийстве было закончено, дело передали в суд. Свою вину Владимир Кулибаба не признал, а защита заявляла, что его оговаривают, считая, что таким образом Дружинин расплачивается за улучшение условий содержания в заключении.

В 2012 году Санкт-Петербургский городской суд оправдал господина Кулибабу, а годом позднее Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе.

Также оправдали второго обвиняемого по этому делу — таксиста Николая Борисова.

Константин Яковлев, с чьим именем, возможно, связывают нынешнее задержание господина Кулибабы, тоже мертв. Его застрелили в 2003 году в Москве, когда он ехал в автомашине, собираясь пообедать. У угрозыска была информация о том, что незадолго до гибели Могила крупно поконфликтовал с Владимиром Кулибабой, но объективных доказательств его причастности к убийству у следствия не было, а сам господин Кулибаба в момент расстрела находился за границей.

Татьяна Бурдицкая