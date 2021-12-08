Скандалы: Назначили крайнего

Работник «Транснефть-Дружбы» Роман Якушев получил четыре года колонии по громкому делу о загрязнении нефтепровода

Во вторник, 7 декабря 2021 года, Ленинский районный суд Самары вынес приговор в отношении сотрудника КРУ АО «Транснефть-Дружба» Романа Якушева, которого признали виновным в коммерческом подкупе (пп «б, в» ч.3 и ч.7 ст. 204 УК РФ). Суд пришел к выводу, что Якушев выступал в качестве посредника при получении вознаграждения за преступное бездействие – непринятие мер по изобличению поступления в нефтепровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями (ХОС), на ПСН «Лопатино».

Якушева приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. В данный момент он находится в СИЗО.

Посадка для вида?

Между тем, количество фигурантов резонансного дела о загрязнении нефтепровода в Самарской области увеличилось уже до 13 человек. По информации прессы, семеро из них – сотрудники АО «Транснефть-Дружба», дочерней компании «Транснефти». Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков, Роман Якушев, а также некие О.В.Цуканова, Н.И.Рубцов и Н.К.Пятилетова. Если все эти персоны действительно связаны со скандалом полуторалетней давности, их действиям есть только одно логичное объяснение – они, с высокой долей вероятности, руководствовались стремлением скрыть хищения нефти из газопровода. Очевидно, «Транснефть» будет утверждать, что сотрудники делали это исключительно по своей инициативе, но действительно ли это так?

Если отталкиваться от данных белорусской стороны, возможно два варианта развития ситуации: либо находящиеся под арестом сотрудники нефтяной компании каким-то неведомым образом продолжают координировать процесс разбавления нефти ХОС, либо истинные виновники апрельского, а потом и июньского загрязнений все еще остаются безнаказанными. И складывается впечатление, что за решеткой оказались лишь пешки, а реальное отношение к инцидентам имеют куда более высокопоставленные персоны.

Есть ли смысл в уголовном деле и посадке «стрелочников»? Особенно с учетом информации о смешивании качественной нефти на предприятиях «Транснефти».

Нестыковки в объемах

Напомним, о загрязнении сырья из нефтепровода «Дружба» хлорорганикой стало известно 22 апреля 2019 года. Об инциденте сообщил Мозырский НПЗ – его оборудование пострадало из-за грязной нефти. 23 апреля Белоруссия временно приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину и в европейские страны. Через некоторое время от сырой российской нефти Urals отказались Германия, Украина и Словакия – причина была все в том же загрязнении ХОС. По оценке специалистов, объемы некачественной нефти в трубе оценивались примерно в 5 миллионов тонн. Ситуация приобрела масштабы международного скандала. И никаких объяснений по поводу обстоятельств, при которых столь большой объем нефти был загрязнен хлорорганикой, не последовало.

«Транснефть» отвергла все подозрения в свой адрес, заявив, что узел слива, где, вероятно, в трубу поступила загрязненная нефть, был продан еще в 2017 году компании ООО «Нефтеперевалка». Данное юрлицо выглядит достаточно подозрительно: его уставной капитал – 10 тысяч рублей, зарегистрировано оно в селе Николаевка, а в штате, по данным СПАРК, числится пять человек. А годовой объем добычи большей части клиентов Самара­транснефть-терминала» достигает тысячи и даже десятки тысяч тонн нефти в год. Пресса писала о миллионах тонн нефти, в которой содержание ХОС превышало нормы в десятки раз. И речь идет отнюдь не о накопительном эффекте, когда органика собиралась в трубе в течение года – показатели подскочили буквально за несколько дней.

Расчеты журналистов и экспертов говорят о том, что столь большой объем нефти вряд ли мог быть загрязнен лишь через один узел «Нефтеперевалки» – компания просто не прокачивает такое количество сырья. Для того, чтобы в резервуарах «Лопатино» набралось 5 миллионов тонн грязной нефти, «Нефтеперевалке» пришлось бы работать без передышки в течение пяти лет. Значит, органику сливали в трубу еще где-то на протяжении всего маршрута и в течение долгого времени.

Компаундирование и иск

Эксперты скептически отнеслись к озвученным компанией причинам загрязнения нефти и появлению многочисленных фигурантов уголовного дела в лице сотрудников «Транснефти» и нефтепереработчика. Официальная версия действительно выглядит не вполне логично, и складывается впечатление, что «Транснефть» просто «назначила виновных», переведя стрелки. Хотя, будучи оператором системы, ей следовало бы самой нести ответственность за ненадлежащее качество нефти.

Автор издания «Аргументы недели» допустил, это мог бы быть самый перспективный вариант расследования случившегося: по его данным, в ходе расследования мог быть обнаружен «целый конгломерат теневых структур, занимавшихся хищением нефти и тесно связанных как с «Транснефтью», так и с местными самарскими ОПГ».

Сложно представить, что небольшие компании могут действовать независимо от систем контроля сырья и технологии прокачки трубопроводной монополии. И, возможно, разбавленная нефть оказывается в трубе для того, чтобы замаскировать хищения. «Транснефть» же, несмотря на огромные масштабы и поистине катастрофические последствия проблемы, предпочитает не раскрывать все карты. Подробности инцидента до сих пор раскрыты не все.

Самое интересное, что после первого загрязнения будто не спешили с уведомлением зарубежных партнеров о попадании в трубу некачественной нефти, а позже стали возникать сложности в получении доступа к арбитражным пробам сырья. Будто «Транснефть» не хотела быстрее публично осветить их качество?

Утраченное доверие

После инцидента в апреле 2019 года руководство «Транснефти» утверждало, что ничего подобного больше не повторится – ситуация полностью контролируется, а качество сырья регулярно проверяют. Если это действительно так, почему нефть снова оказалась загрязнена хлорорганическими соединениями? Глава «Транснефти» Николай Токарев оправдывал случившееся диверсией, а несколько месяцев спустя, после июньского заражения нефти на пропускном пункте «Адамова застава» на участке между Белоруссией и Польшей, в инциденте обвинили белорусскую сторону – будто бы там подвели заглушки, и дихлорэтан в количестве десятков тонн оказался в трубопроводе. Между тем, то происшествие вылилось в приостановку прокачки нефти на Запад со стороны польского оператора «Дружбы» PERN.

Похоже, происшествия с загрязненной нефтью нанесли серьезный удар по репутации России – до этого отечественная система транспортировки сырья считалась надежной и безопасной, и нефтепровод бесперебойно работал на протяжении более полувека, не вызывая ничьих нареканий. Даже смутные времена распада СССР и прочие форс-мажоры никак не повлияли на качество поставляемой нефти. И на этом фоне апрельский инцидент не вписывается ни в какие рамки. На восстановление репутации России как надежного поставщика нефти уйдут годы и годы. А руководство «Транснефти» так и будет заниматься поиском виноватых?

Сергей Давыдов