 

Фальшивая «российская угроза» толкает Швецию в объятия США и НАТО

08.12.2021, 12:40, Новости дня
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Постоянные разговоры о растущей российской агрессии и опасности, которую Москва представляет для Швеции, являются фальшивой конструкцией, уверен почётный профессор в Университете Умео, участник политических дебатов Пэр Саландер. Как пишет он в статье для Dagens Arena, таким образом власти пытаются посеять раскол внутри страны, который будет мотивировать постепенную интеграцию Швеции с США и НАТО, что подрывает шведскую традицию оставаться вне альянсов.


Reuters

Министр обороны Петер Хультквист и приверженцы несоциалистических партий, участвующие в политических дискуссиях, мотивируют наращивание Швецией вооружений тем, что «в соседних с нами районах ухудшилась ситуация с безопасностью» — и всё из-за «растущей российской агрессии», «аннексии Крыма»* и России, инвестирующей большие средства в вооружённые силы. СМИ совершенно не подвергают сомнению эти «повторяющиеся мантры», принимая и транслируя эту картину мира как единственную и непогрешимую истину, однако, как считает почётный профессор в Университете Умео, участник политических дебатов Пэр Саландер, всё это является фальшивой конструкцией. 

Как отмечает эксперт в статье для Dagens Arena, в этом контексте стоит вспомнить неоднократное участие Швеции в явно направленных против РФ учениях НАТО в Балтийском море, тот факт, что отряды ополчения на Готланде обучают морпехи США, знаменитые «зелёные береты», и что Швеция позволила США и НАТО использовать территории страны для испытаний новых систем вооружения. Также не стоит забывать про договор с НАТО, подразумевающий, что Швеция будет принимать на своей территории войска альянса, и о присоединении страны к Stratcom, компании, размещённой в Прибалтике, чья официальная цель — в любых ситуациях действовать во имя интересов НАТО. Нет ничего удивительного, считает Саландер, что РФ на это реагирует в ответ.

Что же касается вопроса Крыма, то профессор отмечает, что около Севастополя находится гигантская российская черноморская военная база. В 1990 году на переговорах об объединении Германии и предстоящем роспуске Организации Варшавского договора НАТО обещало не расширяться «ни на дюйм на восток». Однако сегодня с десяток стран на востоке уже присоединились к НАТО, и на очереди Украина с Грузией. И в случае членства Украины в НАТО севастопольская база в Крыму, конечно, пропала бы.

К этому также можно добавить, что Крым исторически принадлежал РФ вплоть до 1954 года, когда Хрущёв подарил полуостров Украине. Родной язык большинства крымчан — русский, русский же доминирует там в СМИ и сфере культуры. По свидетельству профессора Ричарда Саквы, британского политолога и публициста, специалиста по изучению политических процессов в России, большинство населения Крыма было за объединение с Россией. Так что, пишет автор материала, у РФ особые отношения с Крымом, и намёки на то, что Швеция может оказаться под такой же угрозой, как полуостров, совершенно неправдоподобны.

Относительно наращивания Россией вооружений автор предлагает обратиться к цифрам. Если верить Стокгольмскому международному институту исследования проблем мира, за 2019—2020 годы отчисления РФ на военную сферу выросли на 2,5%, однако США увеличили свои траты в этой области на 4,4%, а Швеция — на 6,7%. Российские военные отчисления упали до 6% от суммы, которую на оборону тратит всё НАТО. Также не стоит забывать, что это США, а не Россия, вышли из Договора по открытому небу и Договору РСМД, в связи с чем теперь труднее контролировать, чем занимается противник, и появилась возможность размещать тактическое ядерное оружие в Европе.

Сопоставляя все вышеперечисленные факты, Пэр Саландер делает вывод: предполагаемая российская агрессия — это в первую очередь сеющая раскол конструкция, призванная мотивировать постепенную интеграцию Швеции с США и НАТО, а министр обороны Швеции своими действиями и словами «хочет подарить Америке стратегическую позицию на севере Европы и тем самым подрывает шведскую традицию оставаться вне альянсов».

«Новые миллиарды из кармана шведских налогоплательщиков отправляются в военную сферу. Выигрывают военные, если не сказать конкретно — военная промышленность с компанией SAAB во главе. Нашей политике безопасности больше пошло бы на пользу, если бы мы по-настоящему заботились о своём положении вне альянсов и поддержании диалога. И тогда в казне оставались бы деньги на реальные, а не выдуманные потребности — здравоохранение и социальную защиту», — заключает автор материала.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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