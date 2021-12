В Индии разбился вертолет с высокопоставленными военными

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. По информации медиков, спасли трех человек.

На борту вертолета кроме военнослужащих находилась жена генерала Равата Мадхулика.

Крушение произошло в штате Тамилнаду в ущелье возле чайной плантации. Местные жители публикуют в соцсетях видео и фото с места падения вертолета.

* * * * * * * * # * * * * * * * # * _ * , * * * * * * * * * pic.twitter.com/LbhbyDNu9X

— Gulbahar (@Gulbahar_786) December 8, 2021

На фото, опубликованных в Twitter на странице Sonal Goel IAS, видно, что вертолет почти полностью сгорел.

Very Unfortunate *

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident near Coonoor, Tamil Nadu.

Prayers for well-being and speedy recovery of all * #TamilNadu #IndianAirForce pic.twitter.com/KacHYAqkGU

— Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) December 8, 2021

По данным индийских журналистов, состояние пассажиров вертолета, которых доставили в больницу, критическое. На месте происшествия работают не менее шести бригад скорой помощи.

