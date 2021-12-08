Экономический паспорт в Украине. Кто его получит и когда будут первые выплаты

Законопроекты предусматривают создание фонда будущих поколений, который будет формироваться за счет взносов от уплаты рентных платежей за пользование недрами и будет предназначен для выплат его участникам. Активы фонда будут храниться в госбанке.

Управлять фондом будет Совет, состоящий из пяти членов, избираемых на конкурсе. Конкурсная комиссия будет также состоять из пяти человек. Их должны назначить президент, Кабмин, Нацбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынками и финансовый комитет Верховной Рады.

Ежегодный взнос на одного участника фонда определяется в размере двух минимальных зарплат, установленном законом на 1 января календарного года. Первый годовой взнос в 2023 году составит 21,8 млрд грн из расчета двух размеров минимальной зарплаты (7176 грн) и прогнозной статистики рождаемости.

Взносы будут выплачиваться из специального фонда госбюджета за счет следующих поступлений:

70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения (в 2023 году – 35% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 70%);

95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата (в 2023 году – 47,5% с ежегодным увеличением на 5% – кроме последнего года, в котором увеличивается на 2,5% – до достижения 95%);

рентная плата за пользование недрами в пределах континентального шельфа и/или исключительной (морской) экономической зоны Украины (в 2023 году 50% с ежегодным увеличением на 5% до достижения 100%).

Указанные поступления предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2022 год и составляют 69 млрд грн.

Участниками этого фонда будут граждане Украины, рожденные после 1 января 2019 года. Для получения выплаты по достижении 18 лет участник фонда должен быть гражданином Украины и постоянно проживать на территории страны в течение последних пяти лет.

Деньги можно будет потратить на обучение, покупку собственного жилья, лечение тяжелых заболеваний и других критических состояний здоровья, подтвержденных в установленном порядке, в любое время до достижения 18 лет.

В случае смерти участника фонда право собственности на долю переходит к наследникам. На активы фонда нельзя наложить арест, взыскать или конфисковать.

К 2037 году, когда должны проводиться первые выплаты, в фонде должна быть 1 трлн 832 млрд грн – за счет взносов государства и инвестиционного дохода от размещения средств в государственные ценные бумаги. Планируется, что в 2037-м участники фонда получат 191 млрд грн (626 125 грн на одного человека).

За действия, повлекшие убытки участников фонда, предусмотрена административная и уголовная ответственность с максимальным штрафом в размере 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. грн) и лишением права занимать определенные должности.

Контекст:

1 декабря в ходе выступления на заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца.

“Мы проголосовали закон №5600, увеличивающий ренту и плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства именно на наших детей… Эта плата за использование наших, украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине или покупки жилья в Украине. Благодаря этим законам наши – или чьи-то – олигархи станут инвесторами в будущее наших детей. Я их поздравляю”, – сказал Зеленский.

По данным главы парламентской фракции “Голос” Ярослава Железняка, в 2021 году рента за пользование недрами общегосударственного значения составила 35,2 млрд грн, в 2022-м планируется, что эта сумма составит 41 млрд грн. Детей в возрасте до 14 лет в стране 7,5 млн, отметил нардеп в Telegram.

2 декабря глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что после введения экономического паспорта дети, рожденные в Украине, будут получать $10–20 тыс. на счета от рентных платежей.

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