 

Москва выделила деньги на бесплатный проезд медиков и переболевших ковидом

08.12.2021, 12:30, Разное
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Эти деньги компенсируют затраты ГУП “Мосгортранс”. Распоряжение об организации бесплатных перевозок для медиков и переболевших москвичей подписал на заседании президиума правительства столицы мэр Сергей Собянин.

С весны 2020 года в Москве организована бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе, а также пациентов из стационаров. Деньги выделяются из городского бюджета.

Для этого используются 37 автобусов. За год они перевезли 260 тысяч медиков и 85 тысяч пациентов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова сообщила, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 5,7 миллиона жителей столицы. Из них 680 тысяч прошли повторную вакцинацию.

Напомним, что международное исследовательское агентство StartupBlink назвало Москву лидером среди европейских городов в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с COVID-19. Российская столица опередила Лондон и Барселону.



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