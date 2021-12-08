 

Свадьба со Смоловым, роскошная жизнь и вилла на Карибах: как живет 19-летняя внучка Бориса Ельцина

08.12.2021, 12:30, Разное
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Маша Юмашева родилась в семье Татьяны Юмашевой – младшей дочери Бориса Ельцина. Женщина родила наследницу уже через пару месяцев после свадьбы с журналистом и политиком Валентином Юмашевым. Неудивительно, что Мария получила хорошее образование – влиятельная семья позаботилась о ее будущем. Девушка окончила элитную австрийскую школу, училась в Лондоне и сейчас свободно говорит на трех иностранных языках.

В апреле этого года наследнице Ельцина исполнилось 19 лет. На снимки в “Инстаграм” Маши сложно взглянуть без зависти. Несколько лет назад пользователи соцсети обозвали девушку, которая якобы хвасталась своей роскошной жизнью, избалованной особой. Кроме того известно, что Юмашева, как и ее родители, якобы много лет назад получила австрийское гражданство. Несмотря на то, что дочь Ельцина это не комментировала и опровергала слухи о владениях семьи заграницей, у Юмашевых нашли виллу на Карибах. А сейчас в инстаграм-аккаунте Маши можно найти кадры из путешествий и откровенные фотографии в купальнике.

По-настоящему общественность заговорила о девушке после того, как вскрылся ее роман с Федором Смоловым. В январе 2020 году футболист опубликовал фото с внучкой Ельцина: парочка нежно обнималась в бассейне на Карибах. Интрижка почти 30-летнего Смолова и еще 17-летней Юмашевой вызвала бурю негатива. Возлюбленные вынужденно стерли все улики, однако и не подумали расставаться в угоду общественности.

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Публикация от masha yumasheva (@yumashkaa)

Несмотря на то, что уже через пару месяцев после скандала Маше исполнилось 18 лет, возлюбленные не спешили снова выставлять любовь напоказ. Сейчас 19-летняя Юмашева и 31-летний Смолов лишь изредка делятся совместными снимками и пока молчат про свадьбу, слухи о которой появились еще в 2020 году. СМИ не раз писали, что футболист настроен серьезно и вот-вот женится на спутнице, однако этого пока что не произошло.



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