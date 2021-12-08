Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ

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08.12.2021, 12:16, Новости дня
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Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.

Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.



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