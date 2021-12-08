 

Марка KIA представила первые изображения нового кроссвэна Carens

08.12.2021, 12:12, Новости дня
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Южнокорейский бренд KIA поделился снимками обновленной модели KIA Carens.

Данный автомобиль построен на базе популярного кроссовера Seltos. Вместе с тем мировой дебют кроссовой модели состоится 16 декабря. Производитель изначально при создании автомобиля ориентировался на индийский рынок, где модель окажется наиболее востребованной. Кузов минивэна стал более объемным, что придает более привлекательный вид.

Вместе с тем здесь обошлись без ярких деталей. Пока южнокорейские разработчики не называют точные технические параметры данного автомобиля. Производитель озвучит уровень производительности в рамках приближающейся глобальной премьеры новой модели KIA Carens, когда и будет озвучена ее стоимость на рынке Индии.



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