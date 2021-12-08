Европа на взводе — ограничения по COVID вызвали ожесточённые протесты на континенте

Во многих европейских странах проходят многотысячные протесты против новых или повторных ограничений, связанных с коронавирусом. Нередко подобные акции перерастают в столкновения со стражами правопорядка, передаёт NBC News.

Мы продолжаем освещать пандемию. По всей Европе вспыхивают ожесточённые столкновения, поскольку тысячи людей протестуют против нового раунда ограничений по COVID-19. С подробностями корреспондент NBC News Мэтт Брэдли.

В минувшие выходные по всей Европе — от Бельгии до Испании — вспыхивали протесты в ответ на новые и вновь введённые ограничения по COVID-19. В Брюсселе протестные акции переросли в массовые беспорядки: полицейские применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов, которые, по-видимому, бросали в них булыжники и обстреливали фейерверками. Столица была заполнена людьми, выступающими против сертификатов о COVID-19, необходимых для доступа в бары и рестораны, а также против введения обязательного ношения масок для большинства детей младшего школьного возраста.

УЧАСТНИК ПРОТЕСТА: Я естественное существо, и я хочу сам принимать решения о моём теле и свободной воле. И поэтому я здесь.

Десятки тысяч протестующих в различных концах континента вышли на марши и демонстрации против ограничений по COVID в их странах. В прошлом месяце Австрия стала первой страной в Западной Европе, которая повторно ввела всеобщий локдаун из-за COVID-19. Но всё же в эти выходные более 40 тысяч человек вышли на улицу, чтобы выразить недовольство этими мерами.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: Я здесь, потому что выступаю против принудительной вакцинации. Я за права человека. И нарушение прав человека необходимо пресекать.

Тем временем в Испании тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны в знака протеста против сертификатов о COVID-19, подтверждающих вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от коронавируса за последние полгода. Сейчас они (сертификаты. — ИноТВ) необходимы для посещения баров, ресторанов, тренажёрных залов и домов престарелых.

Европа на взводе. Возможно, даже больше, чем в США, где подобные ограничения действуют лишь в ограниченном количестве городов. И всё это происходит в то самое время, как мир ожидает, что может принести штамм «омикрон».

Мэтт Брэдли, NBC News, Лондон.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2021 года.