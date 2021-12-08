Офису шерифа в Эль-Пасо пришлось объясняться за выдачу Санте разрешения на скрытое ношение оружия

В преддверии Рождества офис шерифа округа Эль-Пасо, штат Колорадо, опубликовал в Twitter игривый пост со снимком Санта-Клауса, который пришёл в участок за разрешением на скрытое ношение оружия. Как пишет The Hill, пользователи платформы посчитали рекламу услуги бестактной и несвоевременной, учитывая недавнюю трагедию со стрельбой в школе.



Reuters

Офис шерифа округа Эль-Пасо в американском штате Колорадо столкнулся с критикой после того, как в своём Twitter опубликовал изображение Санта-Клауса, явившегося в участок, чтобы получить разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия, пишет The Hill.

На фотографии, появившейся на официальной странице ведомства, видно, как мужчина, одетый в костюм любимого рождественского персонажа многих американцев, сидит напротив сотрудницы, которая заполняет документы для разрешения. И подпись: «Угадайте, кто сегодня пришёл, чтобы получить своё разрешение на скрытое ношение оружия?»

— EPCSheriff (@EPCSheriff) December 3, 2021

Как объясняет издание, в своём посте офис шерифа хотел рассказать о соответствующей услуге и даже упомянул, что уже было выдано более 49 тыс. разрешений. Однако пользователи Twitter предложение не оценили и обратили внимание, что столь игривая реклама появилась не в самый подходящий момент — в конце октября в городе Оксфорд, штат Мичиган, старшеклассник из одной из местных школ открыл там стрельбу, в результате чего погибли четыре человека и были ранены семь.

«Я сейчас сижу в центре Оксфорда, Мичиган, и жду, когда начнётся церемония в память о четырёх школьниках, которые были убиты выстрелами из пистолета, тайком пронесённого в школу. Но ничего страшного, рассказывайте детям, что Санта скрыто носит огнестрельное оружие», — прокомментировал один из пользователей.

«Мне не кажется, что идея о том, что Санте нужен пистолет, такая радостная, как вы думаете», — ответил другой.

The Hill отмечает, что в последние несколько лет в штате Колорадо также произошёл ряд инцидентов с массовыми расстрелами.

Ведомство дало на критику свой ответ: «Офис шерифа Эль-Пасо не хотел никого обидеть, мы лишь намеревались обратить внимание на наших сотрудников в управлении, занимающемся выдачей разрешений на скрытое ношение. Появление Санты соотносится с декабрём, и мы подумали, что он поможет выразить признание нашим усердно работающим сотрудникам».