Путин собирает войска у границ Украины из-за провала российской политики по Донбассу – Хербст

“[Президент России Владимир] Путин это делает потому, что на Донбассе ничего не меняется и его политика не достигла целей, которые ставила перед собой. Администрация [президента] США очень быстро, очень оперативно и эффективно ответила на это. Были и частные предупреждения, и официальные предупреждения, затем последовали публичные предупреждения. И были очень серьезные консультации со странами-союзниками”, – рассказал Хербст.

Он назвал спекуляцией информацию о том, что США планируют поддерживать хорошие отношения с Россией для противодействия Китаю. Экс-посол отметил также, что Соединенные Штаты проводят последовательную политику по поводу российской агрессии против Украины.

“Путин пытается нас запугать в смысле кибератак, а Украину – в смысле накопления войск и военной техники”, – сказал Хербст.

Президент США Джо Байден и Путин 7 декабря провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов. В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что “преобладающее место” в онлайн-переговорах заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В Офисе президента Украины заявили, что переговоры лидеров США и России “не принесли сенсации”.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, “от которых до сих пор воздерживались”. Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

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