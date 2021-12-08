 

Для начинающих предпринимателей Москвы проведут три семинара

08.12.2021, 11:46, Разное
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Слушатели узнают, как начать бизнес и выйти на экспорт. Первый семинар будет посвящен развитию IT-проектов. Спикер расскажет о том, где взять деньги на развитие, какие ниши лучше осваивать и кого привлекать в качестве партнера.

На втором семинаре слушатели узнают о выходе на экспорт. Третье и заключительное мероприятие будет посвящено использованию франчайзинга как инструмента для масштабирования.

Начало семинаров – 19:00. Занятия будут проходить по адресу улица Покровка, дом 47 в “Цифровом деловом пространстве”. Следить за мероприятиями можно на сайте проекта.

“Для декабрьской серии семинаров мы подобрали темы, которые больше всего интересуют ребят. Многие из них задумываются не только о грамотном старте своего дела, но и о перспективах — масштабировании проекта и выходе на экспорт”, – отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в программе “Академия инноваторов” продлен до 31 декабря. Участникам помогут в подготовке документов для регистрации юрлица или оформления льготного кредита. Слушателей “Академии инноваторов” ждут лекции, практические занятия и встречи с экспертами.



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