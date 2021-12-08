Новый год мчится … по пробкам – Личное мнение

Знаете, что скажу? Посмотрела я на вчерашние снежные пробки и вдруг подумала: Новый год — это ведь хороший праздник, правда?

А почему тогда он каждый раз превращается в издевательство?



Фото: Соцсети

Как мы умудряемся изговнять хорошую идею, устроив пробки на дорогах по пути в ТЦ за подарками и едой? Сидеть-тупить в надежде как-то побыстрее добраться домой. А потом, добравшись наконец, ещё и наорать на близких.

Вместо праздника — хорошего, светлого, доброго по задумке — скандалы, усталость, желание забиться в шкаф, чтобы никто не трогал.

Тьфу.

А ведь как красиво всё задумывается! Елочки и гирлянды. Мишура и шарики. Подарочки близким. Всей семьёй — в дружбе, любви и согласии.

Хуже всего тут знаете что? Сами ведь всё и изговняли.

Это называется неправильное планирование. Вот нахрена вам было тащиться в тот торговый центр, чтобы там ещё и стоять — думать, что же купить детям?

На мой взгляд, Новый год должен быть семейной радостью. Побыть вместе. Что-нибудь вместе поделать. Насладиться общением с близкими.

Но без вот этого, блин, всего — пробок, кучи потерянного времени, злости и раздражения.

Может, уже пора немного притормозить?

И наконец-то начать делать что-то действительно праздничное и позитивное? Например, собраться всей семьей и испечь что-нибудь вкусненькое к Новому году вместе с детьми, мужем, бабушками?

Можно, например, начать с красивых новогодних печенек. Даже если с плитой совсем не дружите! Вот это будет приключение!

Берите набор «Сделай бокс», в нем есть почти все, что нужно для выпечки: безглютеновая смесь для теста с ароматными пряностями, цветные глазури и посыпки, забавный декор, формочки, пергамент и даже подарочные пакетики, ленточки, наклейки.

От вас понадобится только несколько яиц и немного сливочного масла — есть в доме? Ну и отлично.

Просто действуете по пошаговой инструкции и — вуаля! — получаете вкуснейшие новогодние кексики.

Украшаете их по своему вкусу, проявляете фантазию. Но самое главное — ничто так не объединяет людей, как совместное творчество. Принять участие сможет все семейство, от мала до велика. Подарите себе и детям этот опыт, приключение, впечатления! Дети вырастут, но у них навсегда сохранится в памяти вечер, когда они пекли с мамой и папой смешные печеньки.

А потом вы собираете на кухне всю семью и друзей, устраиваете чаепитие, ставите рождественскую музыку и получаете по-настоящему новогоднее настроение.

Если не хотите кексы — пожалуйста, «Сделай бокс» предлагает целую кучу замечательных новогодних наборов:

• новогодние капкейки

• имбирные елочки и человечки

• праздничный штоллен (с набором для глинтвейна)

• безе «Шапка Санты»

• зимние кейк-попсы

• торт «Елочка»

• самый настоящий пряничный домик.

В каждом наборе есть всё, чтобы приготовить гарантированно вкусные и гарантированно красивые десерты.

Кстати, они могут стать не только лакомством, но и новогодними подарками для ваших друзей и коллег, если вы упакуете их в красивую подарочную тубу и пакетики с ленточками (идут в комплектах с печеньем «Сделай бокс»).

Так что хватит гоняться с выпученными глазами и затравленным взглядом за внешней новогодней мишурой — пора сделать что-то тёплое и хорошее для своих близких. А «Сделай бокс» — отличный повод собраться вместе!

Заказать зимние наборы «Сделай бокс» можно тут. А потом можно хвастаться в Инстаграме, какая у вас замечательная выпечка и чудесная семья. Хотя бы раз в году.

Любите Новый год?

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