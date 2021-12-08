Ученые: Постоянная боль и дезориентация при «Омикроне» требуют срочной помощи врачей

В CDC рассказали о симптомах, при которых человеку необходима срочная медицинская помощь. Специалисты напомнили, что Омикрон-штамм коронавирусной инфекции быстро распространяется миром.

Исследователи еще будут выяснять реальную опасность нового штамма коронавируса. Пока только известно, что он расширяется довольно быстро, а врачи напоминают людям, что необходимо внимательно следить за собственным самочувствием.

Как сообщают «Народные Новости», следуя последним данным, штамм «Омикрон» по своим симптомам похож на последние варианты вируса. CDC называет 5 признаков, при появлении которых необходимо срочно вызывать доктора. Среди них отмечают затрудненность дыхания, болезненность и давление в груди, дезориентация и спутанность сознания.

К тревожной симптоматике относят неспособность проснуться или бодрствовать, а на коже или губах можно заметить серый или бледный оттенок. Характерным признакам инфицирования считается мышечная боль, усталость и сухой кашель.

Источник: nation-news.ru