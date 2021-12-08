 

Ученые: Постоянная боль и дезориентация при «Омикроне» требуют срочной помощи врачей

08.12.2021, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В CDC рассказали о симптомах, при которых человеку необходима срочная медицинская помощь. Специалисты напомнили, что Омикрон-штамм коронавирусной инфекции быстро распространяется миром.
Исследователи еще будут выяснять реальную опасность нового штамма коронавируса. Пока только известно, что он расширяется довольно быстро, а врачи напоминают людям, что необходимо внимательно следить за собственным самочувствием.

Как сообщают «Народные Новости», следуя последним данным, штамм «Омикрон» по своим симптомам похож на последние варианты вируса. CDC называет 5 признаков, при появлении которых необходимо срочно вызывать доктора. Среди них отмечают затрудненность дыхания, болезненность и давление в груди, дезориентация и спутанность сознания.

К тревожной симптоматике относят неспособность проснуться или бодрствовать, а на коже или губах можно заметить серый или бледный оттенок. Характерным признакам инфицирования считается мышечная боль, усталость и сухой кашель.

Источник: nation-news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Гепарин может спасти от смерти тяжелых пациентов с COVID-19

27.05 / Виктория Боня показала стройную фигуру после пяти дней голодания

18.10 / Мнение: Что страшнее смертельной вакцины

03.08 / Мнение: Высылка отечественных и зарубежных дипломатов 2000-2021

15.07 / В России поднялись цены на самые необходимые продукты

24.03 / Бузова подтвердила намерение родить ребенка в ближайшее время

06.10 / Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

10.04 / Пользователь WeChat опроверг миф о пагубном излучении смартфона

12.01 / Мнение: Навальный против блокировки Трампа, консерваторы-диссиденты и физлица-иноагенты

08.12 / Туристов, заказавших на отдыхе в Таиланде русский борщ, выселили из гостиницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика