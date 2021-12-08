 

Ми-17 с начальником штаба обороны Индии разбился в штате Тамилнад

08.12.2021, 11:32, Новости дня
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Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, информирует India Today.

По данным издания, на борту, в частности, находился начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Согласно источникам издания, вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.

Должность начальника штата обороны была создана в Индии в декабре 2019 года. Начштаба обороны координирует действия всех подразделений армии Индии – сухопутных войск, ВВС и ВМС. Начштаба обороны, в частности, также координирует с правительством страны вопросы закупки оборонных технологий и оружия. Генерал Рават является первым человеком, назначенным на этот пост.

На месте крушения вертолета найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в госпиталь. Поиски четвертого человека продолжаются.

По данным издания, вертолет Ми-17В5 на момент крушения перевозил 14 человек.

CDS Gen Bipin Rawat's chopper crashes in Tamil Nadu. #ITLivestream #BipinRawat https://t.co/MYrYOlAAfb

— IndiaToday (@IndiaToday) December 8, 2021

Ранее при крушении МиГ-21 в Индии погиб пилот.



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