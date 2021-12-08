 

Марка Haval тестирует новую версию кроссовера XY

08.12.2021, 11:28, Новости дня
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Известная китайская компания Haval приступила к дорожным испытаниям купеобразного паркетника Haval XY.

Новый экземпляр удалось обнаружить фотошпионам, однако пока распознать какие-то серьезные внешние изменения не смогли. Автомобиль практически повторяет стилистику предшественника. Вместе с тем отличить модель можно по задней части кузова, где применили заниженную линию крыши, а также модернизированные фонари.

Кроме того, дизайнеры предусмотрели иное размещение спойлера, который теперь приближен к стойке. Дверь багажника XY стала стеклянной, что придает автомобилю более изящный вид. Пока уровень производительности кроссовера остается засекреченным и не озвучивается до презентации Haval XY.



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