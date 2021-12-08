В Интернете показали первые рендеры Kia Rio в кузове универсал

Российские художники показали рендерные изображения популярной модели Kia Rio в кузове универсал.

Автомобиль до сих пор не выпускается в данном исполнении, однако спрос настолько велик, что количество доступных экземпляров ежедневно уменьшается. В свою очередь, эксперты уверены, что появление универсала на базе Kia Rio позволило бы существенно увеличить уровень продаж южнокорейских машин в России. Новинка окажется актуальной для дальних поездок с повышенным комфортом.

Что касается технических параметров, что предполагается полное перенесение всех агрегатов с хетчбэка и седана без каких-либо серьезных изменений. Пока остальные сведения о транспортном средстве умалчиваются производителем.