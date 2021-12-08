 

В трех регионах Украины от COVID-19 вакцинированы 50% жителей – Ляшко

08.12.2021, 11:11, Новости дня
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“Это Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область – более 55%, Полтавская область – почти 52%. Приблизились к этому показателю Днепропетровская область, в которой 49% вакцинированных, и Черкасская область – 47%”, – рассказал министр.

По его данным, в Киеве более 65% населения привились двумя дозами вакцины от COVID-19, в Киевской области этот показатель составляет 49%.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 13,9 млн человек, полностью иммунизированы 12 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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