 

“Богиня любви и красоты”. Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке

08.12.2021, 11:11, Новости дня
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Певица позировала стоя, держа руки на бедрах. На снимке под майкой видна грудь Мейхер в черном бюстгальтере. 

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Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

“Богиня любви и красоты”, – прокомментировал подписчик dan.pyrkov.

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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