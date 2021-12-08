Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву

Репяхова опубликовала фото фрагмента своего обращения.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Жена Павлика также сфотографировала и выложила в сеть вывеску суда, в котором будет рассматриваться ее исковое обращение.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

На официальном портале, где публикуется Единый реестр судебных решений, указано, что по факту искового заявления Репяховой было открыто производство №2/755/9355/21 и назначен состав суда. Дата первого судебного заседания пока не называется.

Скриншот: court.gov.ua / Instagram

Контекст:

25 ноября Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. Она не стала называть имена людей, которых подозревает в организации атак ботов на страницы своих рекламодаталей, но в тот же день Созаева заявила, что непричастна к этому. Бывшая жена Павлика также назвала на камеру Репяхову “тварью” – сейчас ее страница и сам ролик удалены.

После слов Созаевой в конфликт впервые вмешался сам Павлик, встав на сторону Репяховой. Павлик также обратился к бывшей жене.

“Наши дороги разошлись. Я пошел! И я хотел этого. И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь. Но сейчас не об этом. Я тебе, Лора, отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу, просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен”, – подытожил артист.

26 ноября Репяхова заявила, что подаст на Созаеву в суд из-за публичных оскорблений в свой адрес.

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